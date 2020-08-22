مركز "الأسقفية" الثقافي: عودة العمل بالأنشطة الموسيقية تدريجيًا

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أعلن مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالقاهرة عودة الأنشطة تدريجيًا بعد توقف بسبب ظروف الإغلاق التي صاحبت وباء كوررنا على أن يبدأ العمل بالموسيقى إذ نظم المركز على مدار يومين مبادرات فنية.





وقال مايكل عادل مدير مركز جسور: بدأنا بالأمس استكمال النشاط الموسيقى "دائرة الطبول" مع المدرب جورج وجيه مع تقليل أعداد الرواد لمراعاة التباعد الاجتماعى والمسافة الآمنة أثناء النشاط، مضيفًا: مستمرون أيضا فى أيام التدريب الخاصة بكورس الموسيقى مع المهندس ماجد عادل والذى يتناول نظريات الموسيقى والهارموني من خلال فيزياء الصوت، الإيقاع، الألحان والسلالم الموسيقية، الهارموني المتقدم، الداينامك، القوالب الموسيقية والممتد لأربعة أشهر.





وأضاف مايكل: نراعى كافة الإجراءات الإحترازية لذلك عملنا على تقليل عدد الرواد لكل نشاط أو تقسيم النشاط على أكثر من مرة لضمان عدم التعرض للإصابة بين الزوار.





الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هى بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنويًا.



وجاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى فى السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا انه إجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الاخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والأداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب بإختلاف طوائفه، انها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لإستخدام الفنون والأداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.





وتتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.



يشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة فى نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور والأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، علي صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.