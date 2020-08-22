رسالة كارتيرون الأخيرة للاعبي الزمالك قبل القمة

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة قمة الكرة المصرية

وشهدت الجلسة حديث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، حيث حذر من مفاتيح اللعب الخاصة بالنادي الأهلي مثل علي معلول وأحمد فتحي.

وحذر المدير الفني للفريق اللاعبين من الاعتراض على القرارات الخاصة بالحكم خوفا من تعرضهم للطرد والخروج من المباراة مما يؤثر بشكل سلبي على الفريق.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٩ نقطة وذلك بعد ان خاض الأبيض ٢٠ مباراة، فاز في ١١ لقاء وتعادل في ٦ مواجهات وخسر في ٣ مباريات.