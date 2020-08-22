نورهان منصور تشارك جمهورها التحضيرات النهائية لحفل زفافها

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شاركت الفنانة نورهان منصور، فيديو من تحضيراتها لحفل زفافها اليوم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "منصور" في الفيديو بفستان زفاف متألق وميك أب صاخب.



وكانت نورهان منصور قد احتفلت أمس بعقد قرانها، وذلك وسط إجراءات احترازية وحضور عائلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان منصور مشاركتها في إحدى قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك" بالتعاون مع شريف سلامة.