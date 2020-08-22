نورهان منصور تشارك جمهورها التحضيرات النهائية لحفل زفافها

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة نورهان منصور، فيديو من تحضيراتها لحفل زفافها اليوم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "منصور" في الفيديو بفستان زفاف متألق وميك أب صاخب.

وكانت نورهان منصور قد احتفلت أمس بعقد قرانها، وذلك وسط إجراءات احترازية وحضور عائلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان منصور مشاركتها في إحدى قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك" بالتعاون مع شريف سلامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نورهان منصور حفل زفاف الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا صادما للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مخاوف في الأهلي من عناد فايلر بشأن الصفقات الجديدة

منذ 17 دقيقة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مشاركة كهربا مع الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان

منذ ساعة و 21 دقيقة

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعة الا ربع

مورينيو يصدم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

هنا شيحة تكشف سر بداية علاقتها بـ أحمد فلوكس

بفستان أسود قصير.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور لها

بـ"هوت شورت" نورهان منصور تتألق على الريد كاربت

نورهان منصور تشعل الريد كاربت بفستان مفتوح الساق

الإعلامية شيماء صابر تحتفل بعقد قرانها علي لاعب نادي إنبي

على الشاطئ.. نورهان منصور أثناء قضاء عطلة الصيف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

05:34 م

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

04:30 م

بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان

05:55 م

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية