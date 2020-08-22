رشا مهدي تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:36 م
نورهان منصور
نورهان منصور
فايقة محمد عادل
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خضعت الفنانة رشا مهدي لجلسة تصوير جديدة بإطلالة صيفية مميزة .

حيث شاركت رشا مجموعة صور من هذه الجلسة ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رشا بالصور بإطلالة أنيقة ومتميزة نرتدية فستان طويل مشجر ، مكشوف الكتفين ، وعلقت علي الصور وكتبت : الدنيا حلوة بس نفهمها.

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي كان مسلسل "طاقة حب" الذي قدمته العام الجاري وهو ينتمي إلى فئة المسلسلات الطويلة مع يسرا اللوزي وأحمد حاتم وأحمد صفوت وأنوشكا وجيهان خليل وعدد كبير من النجوم.

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