أحمد سعد يغازل خطيبته علياء بسيوني عقب احتفالها بعيد ميلاده

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:33 م
احمد سعد
احمد سعد
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد سعد صورة، من احتفال أصدقائه بعيد ميلاده وذلك بتنظيم قامت به خطيبته علياء بسيوني وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "سعد" تعليقا على الصورة قائلا: "كان أمس أكثر عيد ميلاد خاص لي على الإطلاق، وكل ذلك بسببكم ياأصدقاء. أنا محظوظ جدًا لأن الله أنعم عليا بأصدقاء رائعين الذين جعلوا عيد ميلادي لا يُنسى. أحبكم جميعًا بما يتجاوز الكلمات".

وتابع طسعد" مغازلا خطيبته قائلا: "وأنا ممتن جدًا لوجودك في حياتي. علياء، لقد خرجت عن طريقك مرارًا وتكرارًا لتجعلني أشعر دائمًا بالاعتزاز الحقيقي. لقد ملأت قلبي بالفرح والحب، ولا يمكنني أن أشكرك بما يكفي على كل ما فعلته لتجلب لي السعادة الحقيقية. أنت أعظم هدية يمكن أن أحصل عليها. أحبك إلى القمر والعودة ".
أحمد سعد يغازل خطيبته علياء بسيوني عقب احتفالها بعيد ميلاده
أحمد سعد يغازل خطيبته علياء بسيوني عقب احتفالها بعيد ميلاده
أحمد سعد يغازل خطيبته علياء بسيوني عقب احتفالها بعيد ميلاده
أحمد سعد يغازل خطيبته علياء بسيوني عقب احتفالها بعيد ميلاده

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