على أنغام "بالبنط العريض".. مصطفى خاطر يغازل جمهوره

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حققت أغنية بالبنط العريض " لحسين الجسمي نجاحاً كبيراً بعد عرضها ، وسرعان ما نالت استحسان وتفاعل الكثير من الفنانين منهم النجم مصطفى خاطر.



حيث نشر خاطر منذ قليل فيديو له عبر صفحته بإنستجرام ، ويتضمن الفيديو مجموعة من الصور له علي كلمات أغنية بالبنط العريض وكتب :" بالبنط العريض".



"بالبنط العريض" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي أنا بيك مريض .. أتاري كُل ما أحب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".



وفي سياق آخر، ينتظر مصطفى خاطر حاليًا عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، وهو من إخراج محمد عبد الرحمن، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، أروى جودة، باسم سمرة، عباس أبو الحسن، وآخرون من النجوم.



والجدير بالذكر أن مصطفى خاطر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "عمر ودياب، وهو إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بطولة علي ربيع، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم صلاح عبد الله، ويزو، أحمد فتحي.



