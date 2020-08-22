تردد قناة ON TIME SPORT HD SD الجديد 2020 – تردد قناة اون تايم سبورت 2020 الناقلة مباراة الاهلي ضد الزمالك اليوم

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:38 م
تايم سبورت
تايم سبورت
Advertisements
تردد قناة ON TIME SPORT HD SD الجديد 2020 – تردد قناة اون تايم سبورت 2020 الناقلة مباراة الاهلي ضد الزمالك اليوم

تردد قناة اون تايم سبورتس تردد قناة ON TIME SPORT HD الجديدة على الأقمار الصناعية، لأن هذه القناة هي واحدة من أهم وأهم القنوات المصرية وأجهزة الإرسال بشكل مستمر لأهم الألعاب، ونراجع في الخطوط التالية الترددات على Nilesat، حيث تمتلك القناة On Time Sport 2020 ON TIME SPORT HD، الحق في بث مباريات الدوري المصري الممتاز لعام 2020 في وقت سابق ، كشفت قناة أبوظبي 2020 الرياضية أنه تم منح قناة أون سبورتس الإذن بعرض مباراة السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة.


إشارة تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2020 ON TIME SPORT HD

أعلنت On Sport عن حقها الرسمي في عرض العديد من المباريات وحقها في بث مباراة Super 2020 المصرية بين الأهلي ونادي الزمالك ، ونعرض لك إشارة التردد لقناة On Time Sport 2020 الجديدة على الأسطر التالية.

تردد قناة أون سبورت الفضائيةمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
10853275006/ 5    التردد  hd
10853275006/ 5    التردد  sd


إشارة تردد 2020 ON TIME SPORT HD الارضية

اسم القناة على النايل ساتالتردد الفضائيالتردد الأرضيالقمر الصناعيمعامل الاستقطابمعامل الترميز
أون تايم سبورت الجديد11449UHF32نايل ساتH27500

تردد قناة ON TIME SPORT HD SD الجديد 2020 – تردد قناة اون تايم سبورت 2020 الناقلة مباراة الاهلي ضد الزمالك اليوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تردد اون تايم سبورت تايم سبورت القنوات الناقلة الاهلي والزمالك

أخبار تهمك

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 18 ساعة

مورينيو يصدم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبرا صادما للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري Time sport

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

تردد قناة تايم سبورت 2019 الجديد Time Sport الرياضية HD على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار في أمم أفريقيا 23 عامًا

تردد قناة «تايم سبورت» المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد اول اغسطس بث مباشر يلا شوت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

04:30 م

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

04:31 م

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

10:33 ص

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية