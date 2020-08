تردد قناة ON TIME SPORT HD SD الجديد 2020 – تردد قناة اون تايم سبورت 2020 الناقلة مباراة الاهلي ضد الزمالك اليوم

تردد قناة اون تايم سبورتس تردد قناة ON TIME SPORT HD الجديدة على الأقمار الصناعية، لأن هذه القناة هي واحدة من أهم وأهم القنوات المصرية وأجهزة الإرسال بشكل مستمر لأهم الألعاب، ونراجع في الخطوط التالية الترددات على Nilesat، حيث تمتلك القناة On Time Sport 2020 ON TIME SPORT HD، الحق في بث مباريات الدوري المصري الممتاز لعام 2020 في وقت سابق ، كشفت قناة أبوظبي 2020 الرياضية أنه تم منح قناة أون سبورتس الإذن بعرض مباراة السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة.









إشارة تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2020 ON TIME SPORT HD





أعلنت On Sport عن حقها الرسمي في عرض العديد من المباريات وحقها في بث مباراة Super 2020 المصرية بين الأهلي ونادي الزمالك ، ونعرض لك إشارة التردد لقناة On Time Sport 2020 الجديدة على الأسطر التالية.





تردد قناة أون سبورت الفضائية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10853 27 5 6/ 5 التردد hd 10853 27500 6/ 5 التردد sd