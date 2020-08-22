الليرة التركية تستمر في الانخفاض أمام العملات الأجنبية

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
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سجلت الليرة التركية، اليوم السبت، هبوطًا جديدًا أمام العملات الأجنبية، في بداية التعاملات اليومية.

 

ووفقًا لموقع تركيا الأن، شهد سعر صرف الليرة التركية هبوطًا جديدًا أمام العملات الأجنبية، في بداية تعاملات اليوم، متأثرة بحالة الجدل التي شهدتها تركيا في أعقاب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن مزاعمه باكتشاف أكبر منبع للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

 

وأوضح الموقع، ان سعر الدولار ارتفع في بداية تعاملات السبت إلى 7.34 ليرة تركية، مرتفعًا من 7.32 ليرة، حيث شهدت العملة الوطنية انخفاضًا سريعًا في أعقاب كلمة أردوغان إلى 7.30 ليرة، بعد أن سجلت في بداية تعاملات الجمعة ارتفاعًا نسبيًا أمام الدولار الذي سجل 7.27 ليرة.

 

وأفاد موقع سوزجو التركي أن الأسواق المصرفية مازالت تعاني من حالة تقلبات جنونية في أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة، حيث ارتفع سعر صرف اليورو أمام العملة الوطنية مسجلًا 8.63 ليرة.

 

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