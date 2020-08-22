الإمارات تستمر في بذل الكثير من الجهد لمحاصرة فيروس كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
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تكثف دولة الإمارات جهودها باستمرار لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، وكان آخر تلك الجهود إطلاق حملة تحت شعار "نلتزم لننتصر" لتجديد الدعوة للمجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتحمل المسؤولية الذاتية في مواجهة فيروس كورونا والحد من تداعياته.

ونشرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات فيديو تحت هاشتاق "نلتزم لننتصر" تحث فيه المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا؛ للوصول إلى "صفر إصابات"، مختتمة الفيديو بعبارة "القرار يرجع لك".

 
وتركز حملة "نلتزم لننتصر" على رفع نسبة الوعي بأهمية التزام المجتمع بالإجراءات الوقائية من فيروس "كوفيد 19" والتأكيد على تحمل المسؤولية الفردية في هذا المجال خاصة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية.


وتؤكد الحملة أهمية التزام أفراد المجتمع وتقيدهم بجميع القرارات والإجراءات الاحترازية والتي تعد أولى خطوات التعافي المبكر وانحسار عدد الإصابات، فيما يؤدي الاستهتار إلى مزيد من الانتشار.


وتدعو الحملة إلى المحافظة على المكتسبات والمنجزات، خاصة أن دولة الإمارات بذلت كثيرا من الجهود بإمكانات وكفاءات عالية لمواجهة فيروس "كوفيد- 19" وحققت الكثير من المنجزات لاحتوائه.

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