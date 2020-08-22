خالد الجندي يوضح حكم الشرع في تحديد نوع الجنين (فيديو)









وأكد فضيلة الإمام الأكبر على ضرورة أن يستلهم الشباب القيم النبيلة لهذه الرحلة المباركة، وترسيخها في حب الوطن، والسعي إلى بنائه بالأمل والعمل والكفاح، وتقديم كافة التضحيات من أجل رسم مستقبل مشرق لوطننا الحبيب، سائلًا المولى –عز وجل- أن يكون هذا العام الجديد عام خير وبركة، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بمزيد من الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.



كما توجَّه الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بأصدق الأمنيات القلبية وخالص التهنئات إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- والشعب المصري، وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442هـ.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن صنع الله للبشر،: "الحضانة بتاعة المولود، الحضانة مش هي إلل بتخلق الجنين وإنما تخلق البيئة المشابهة لرحم الأم لاستكمال نمو الجنين"، معلقًا: "مجرد امتلاكك لحضانة لا يعطي لك الحق في أنك تعتقد أنك خلقت الجنين".وتابع "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "اوعوا تظنوا إن إللي بيعملوا التلقيح الصناعي هما إللي بيخلقوا الكروموزومات أو الجنين، كل شيء صنع إلهي، في النهاية ده خلق الله".وأكد أن تحديد نوع الجنين هو اختيار لشيء مخلوق بالفعل، ولكن إذا لم يريد الله لم يتغير نوع الجنين، ولا يستطيع أعظم أطباء العالم إيجاد شيء من عدمه.قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزهر الشريف لم يستخدم التكفير كذريعة للقتل، مشيدًا بموقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي لم يستجيب للدعوات التي نادته بتكفير تنظيم داعش الإرهابي.وأضاف الجندي في لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "انه لم يستخدم سلاح التكفير، ولو شيخ الازهر ملوش غير هذه الحسنة فتكفيه".وتابع "شيخ الأزهر لم ينساق لمحاولات البعض إلى تكفير تنظيم داعش حتى لا يتحول التكفير إلى وسيلة للتراشق والقتل وتصبح حرب إيديولوجية".واستطرد "ولكنه في الوقت نفسه لم يمنع من محاربة هذا التنظيم، وأكد على أن من يرفع السلاح فيجب مواجهته، وأن من يقتل يُقتل ومن يحارب لابد من محاربته".وفي سياق منفصل كشف الجند عن ماهية الفقه الافتراضي، مؤكدًا أنه العمود الفقري للدراسة الأزهرية، مضيفًا "عمرك ما هتفهم الممكن الا اذا تصورت غير الممكن، إذا أردت أن تحكم على الواقع لابد لابد ان تتصور غير الممكن".وتابع "الفقه الافتراضي هو اللي عامل مشكلة عند أنصاف المتعلمين، عاملهم كالوه، والمقصود به افتراض مسائل خيالية غير موجودة في الواقع للحكم عليها في حال حدثت مستقبلًا وهو الدور الذي قام به أئمة الفقه".وفي سياق منفصل قال في تعليقه على حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد. "ده يوم عيد ونبارك لبعض غصب عن أي حد، إحنا نهنئ بعض ونزقطط كمان، إحنا بنهئ بعض على الفوز بمباراة لكرة القدم".وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا لم نضع نسق تعبدي خاص برأس السنة الهجرية، كأن نصوم هذا اليوم، أو نصلى ركعات معينة، وإنما علينا ان نهنئ بعضنا البعض، مشيرًا إلى أن من يريد القيام بنافلة برأس السنة من غير إلزام أحد بذلك.وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول "العام الهجري الجديد".وفي هذه المناسبة التاريخية التي غيرت مجرى العالم، يدعو فضيلة الإمام الأكبر المسلمين جميعا للعمل على نشر القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة في مجتمعاتنا، وتعزيز قيم الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة بين جميع البشر، ليعُم الخير والأمن والسلام على البشرية جمعاء.