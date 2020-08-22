أحمد سامى: الزمالك قد يمتلك الأفضلية أمام الأهلي في مباراة القمة

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أكد أحمد سامى المدير الفنى الأسبق لفريق طلائع الجيش، أن مباراة القمة التى ستجمع قطبى الكرة المصرية مساء اليوم فى لقاء الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساءً، تبقى دائما خارج الحسابات الفنية، ولا تعترف بالأفضل قبل ودائما نتائجها خارج التوقعات.

وأضاف سامى، أن الزمالك قد يمتلك الأفضلية فى ظل امتلاكه جميع العناصر الأساسية دون غيابات، فى الوقت الذى يعانى فيه الأهلى من غيابات بالجملة، أبرزها رمضان صبحى ومحمود متولى الذى تعرض للإصابة بالرباط الصليبى فى المباراة الماضية أمام أسوان ولكن ذلك لا يمنع أن يحصد الفارس الأحمر نقاط المباراة الثلاثة.

وأشار مدرب الطلائع السابق أن لاعبى الأهلى لديهم فرصة ذهبية لإثبات أن الأحمر لا يقف على أى لاعب مهما كان اسمه أو قدراته وأعتقد ان ذلك سيكون له دور فى ارتفاع الرغبة لدى نجوم الأهلى لتحقيق الفوز على الزمالك كما أن الأهلى يسعى للثأر من الزمالك فى مباراة اليوم، بعد هزيمته من الأبيض فى السوبر وأيضا لقطع خطوة مهمة نحو حصد لقب بطولة الدورى العام.

وأضاف سامى أن الزمالك هدفه الأول فى مباراة اليوم هو الفوز على المارد الأحمر لإرضاء جماهيره وإحياء فرصته المستحيلة نحو الفوز بلقب.

وأشار أحمد سامى أتمنى وجود مؤمن زكريا فى ومشاركته فى اطلاق صافرة اللقاء لمنح اللقاء نوعا من الروح الرياضية بين لاعبى الفريقين خاصة وأنه سبق وارتدى فانلة القطبين كما تمنى سامى أن يكون لكل الأندية المصرية دور حيوى فى المشاركة فى عملية علاج مؤمن زكريا ومساندته فى محنته المرضية حتى يعود أكثر قوة مما كان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"الغائب الحاضر".. رقم خاص لـ"مؤمن زكريا" في السوبر المصري

الكشف عن حجم إصابة ياسر إبراهيم

كابوريا: عودة الدوري مهمة وأتمنى العودة للزمالك.. والقمة خارج التوقعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

04:30 م

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

04:31 م

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

10:33 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية