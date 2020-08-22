تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها قتلا سيدة وابنتها بمدينة نصر

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:20 م
ارشيفية
ارشيفية
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بقتل سيدة وابنتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر، لجلسة 26 أغسطس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمة "س.م"، ربة منزل، بقتل المجني عليها "م.م"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية لقتلها، وأعدت لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وما أن ظفرت بها حتي سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.

وذكر اقتران تلك الجناية بجناية أخرى، في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها "ا. ع"، بأن سددت لها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح، قاصده من ذلك قتلها محدثة إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة، إلى اشتراك المتهم الثاني زوجها "س. ب"، سائق في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث، ثم غادر وانتشلها عقب اتمامها لجريمتها.

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