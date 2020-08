تفاصيل فوز كلية علوم المنصورة بمشروع تعاون بحثي مع المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا

Advertisements

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن المشاريع العلمية الفائزة التي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع المركز المتحد للعلوم النووية بمدينة دوبنا بروسيا الاتحادية خلال الفترة 2020-2022.



وقد فاز من جامعة المنصورة مشروع تحت عنوان:أطلس النشاط الإشعاعي الطبيعي والخرائط الإشعاعية للمناطق الاستراتيجية في مصر Natural Radioactivity Atlas and Radiological Maps for Strategic Regions in Egypt (NRA-MaSRE).



وأعلن الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور محمد صلاح أستاذ الفيزياء النظرية بكلية العلوم، أن المشروع جاء ضمن خطة تطوير معمل أبحاث الفيزياء النووية والاشعاعية بإشراف مشترك مع الدكتور علي الفراش أستاذ الفيزياء النووية بقسم الفيزياء كلية العلوم. ويرتكز المشروع على إجراء القياسات والتحاليل اللازمة لرسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث محمد متولي عضو مشارك بالمشروع وباحث بمعمل أبحاث الفيزياء النووية والاشعاعية.



وأشار الدكتور أسامة العيان القائم بعمل عميد كلية العلوم أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تأهيل شباب الباحثين في مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر بما يضمن نقل خبرات الفيزياء النووية والإشعاعية بين مصر وروسيا، بما يضمن فتح آفاق جديدة للباحثين المصريين.



وأوضح الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن التعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية (دوبنا – روسيا) ليسهم في توفير التقنيات الحديثة اللازمة لعمل الدراسة والمسح الإشعاعي، حيث أن الدراسة ستتم طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص مراقبة النشاط الإشعاعي البيئي الطبيعي. ومن أهم النتائج المتوقعة للمشروع أنه سيساهم في التنقيب والتعدين للمواد النووية الاستراتيجية للاستخدامات السلمية. كما أن المشروع سيعطي نتائج مستدامة متعددة في مجالات البحث العلمي والتنمية الشاملة، والطاقة والصناعة، وتصدير المواد النووية.



وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن أهداف المشروع تتوافق مع رؤية تنمية مصر 2030 والتي تسهم في تقديم حلول حيوية فيما يخص مشروعات الطاقة والتعدين. يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في شبكة العلوم النووية (NNS ASRT) من الجانب المصري ولجنة علمية متخصصة من المعهد الدولي للعلوم النووية JINR بروسيا الاتحادية بهدف تشجيع ودعم الباحثين والعلماء الشباب لإنجاز الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية.