تفاصيل مقتل سائق على يد آخر في موقف سندوب بالمنصورة



وحرر المحضر رقم ٦٥٢٣لسنة ٢٠٢٠ ادارى طلخا، وتم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



كما لقى شخص خمسيني مصرعه، في حادث سير أمام كوبرى الدراسات، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ،بوصول جثة شخص فى العقد الخامس من عمره.

شهد موقف سندوب بمدينة المنصورة مصرع سائق علي يد اخر لخلالف بينهم علي أولوية التحميل داخل الموقف.تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بمقتل سائق علي يد اخر لخلاف علي اولوية التحميل بموقف سندوب.على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم أول المنصورة برئاسة العقيد أحمد شبانة رئيس مباحث أول المنصورة وقوة مرافقة له، وبالفحص تبين مصرع محمد مصطفي الشبراوي ٢٦ سنة ومقيم شارع عبد تلسلام عارف بمدينة المنصورة وشهرته التوتو اثر خلاف علي التحميل في موقف سندوب على يد احمد القصبي ٣٦ سنة ومقيم سندوب.ونشبت المشاجرة بينهما وتعدي القصبي علي التوتر بسلاح أبيض مما اوداة قتيلا في الحال.تحرر عن الواقعة المحضر رقم ١١٥٢٦ جنايات أول المنصورة للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.وعلى صعيد آخر أقدم شخص على الانتحار عقب تناوله حبة لحفظ الغلال بقرية الروضة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوفاة شخص فور وصوله للمستشفى إثر تناوله حبة لحفظ الغلال.وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث مركز طلخا الى مكان بلاغ، وتبين وفاة محمد إبراهيم الدسوقي ٤٩ سنة عامل، ومقيم قرية الروضة بطلخا مصاب بإعياء شديد عقب تناوله حبة لحفظ الغلة وتوفي عقب وصوله مستشفى الطوارئ.وبسؤال شقيق المتوفى أكد أحمد إبراهيم الدسوقي ٤٦ سنة موظف، على مرور أخيه بحالة نفسية سيئة عقب انفصاله عن زوجته، مما أدى إلى تعاطيه حبة لحفظ الغلال.