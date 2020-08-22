مورينيو يصدم برشلونة

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني حاول التعاقد مع الجناح الشاب ريان سيسينيون نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام أوقف محاولات مسئولي برشلونة للتعاقد مع سيسينيون على سبيل الإعارة.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني البرتغالي يرغب في منح سيسينيون بعض الفرص بداية من الموسم المقبل.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سيسينيون كان قد إنضم لتوتنهام في الصيف الماضي قادمًا من فولهام ولكنه لم يشارك في مباريات كثيرة.

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