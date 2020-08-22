إيهاب جلال يُعلن تشكيل المقاصة لمواجهة المصري

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة المصري، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ 21 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي 

خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم  

الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وأودو موسيس وعمرو مرعي. 

يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 20 نقطة ويحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.‎

أخبار تهمك

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 17 ساعة

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

04:30 م

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

04:31 م

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

10:33 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية