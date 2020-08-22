إيهاب جلال يُعلن تشكيل المقاصة لمواجهة المصري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة المصري، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ 21 للدوري.





وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:





حراسة المرمى: محمود حمدي





الدفاع: عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي





خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم





الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين





ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وأودو موسيس وعمرو مرعي.





يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 20 نقطة ويحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.‎



