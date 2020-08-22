أخصائي تغذية يُحذر من خطورة سكر فركتوز على الكبد (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:03 م
سكر فركتوز
سكر فركتوز
رقية جمال
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حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية من خطورة سكر الفركتوز المستخدم في الريجيم على الكبد.

وأكد "سالم"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن تأثير سكر الفركتوز على الكبد نفس تأثير الكحول وشرب الخمر، والذي ينتج عنه الكبد الدهني ويدمره.

وتابع أخصائي التغذية العلاجية، أن سكر الفركتوز ليس له علاقة بالأنسولين ولا يهضم به، ولذا يتم استخدامه لمرضى السكر، لكنه يدخل على الكبد ويتم التعامل معه معاملة السموم.

وتشير الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية أمراض الغدد الصماء، إلى أن الفاكهة اللذيذة والمفيدة يمكن أن تسبب أمراض الكبد.

وتضيف بافلوفا، الفواكه، هي مواد غذائية غنية بالكربوهيدرات والغلوكوز والفركتوز، وارتفاع نسبة سكر الفركتوز يمكن أن يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وتقول، "تحتوي الفواكه ذات النوى، على نسبة عالية من سكر الغلوكوز وأقل من سكر الفركتوز، وهذا يعني أن التفاح يحتوي على نسبة أكبر من سكر الفركتوز، أما في المشمش مثلا فنسبة الغلوكوز أعلى من الفركتوز. 

ويخطئ الشخص عندما يفكر أيهما أقل خطورة على الصحة التفاح أم الكمثرى، لأنه يتناول كمية كبيرة من سكر الفركتوز، ما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. 

وأما سكر الغلوكوز فيهضم بمساعدة هرمون الأنسولين، ويتحول إلى طاقة ودهون متراكمة، في حين تمتص بروتينات الكبد سكر الفركتوز بكامله".

وتضيف، من المهم عدم تناول الفواكه كوجبات خفيفة، بل يجب تناولها كحلوى. 

وتقول، "عندما يتناول الشخص الفواكه والثمار كوجبة خفيفة، يحصل على الغلوكوز والفركتوز، ما يؤدي إلى إفراز كمية كبيرة من الأنسولين تناسب الكمية التي تناولها، ولكن في هذه الحالة يفتقر النظام الغذائي إلى عنصر مهم -البروتين. 

لذلك فإن تناول الفواكه كوجبة خفيفة أمر جيد إذا كان كحلوى. ولكن عند تناول قطعة من الجبن ولبن الزبادي وتفاحة ومشمش يكون أفضل، لأنه في هذه الحالة ينخفض مستوى الغلوكوز في الدم، ويقل تراكم الدهون".

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