الحكومة الصينية وسيلة انتقال ميسي إلى إنتر ميلان

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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يرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن بارتوميو رئيس النادي الكتالوني قد وافق علي رحيل البرغوث الأرجنتيني عن الكامب نو في حال دفع الشرط الجزائي الموجود في عقدة مع النادي الكتالوني.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن الشرك الجزائي في عقد ميسي مع برشلونة يُقدر بحوالي 700 مليون يورو.

ومن جهته يبحث نادي إنتر ميلان الإيطالي عن حل سريع من أجل ضمان التعاقد مع النجم الأرجنتيني، وذلك في ظل المناسبة الشرسة مع أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر سيتي الإنجليزي.

حيث بدأ تشانغ غيندونغ صاحب مجموعة شركات سونينغ الصينية ومالك إنتر ميلان الإيطالي للحصول على موافقة الحكومة من أجل البحث عن رعاه لجلب المبالغ الماديه للصفقة الاعظم في تاريخ النيراتزوري.

وتبلغ رجل الأعمال الصيني صاحب الـ57 عامًا والذي يمتلك 70% من أسهم إنتر ميلان اي " 8.3 مليار دولار".

ويحتاج النيراتزوري إلى ما يقارب من 300 مليون يورو في الوقت الحالي من أجل التوقيع مع ميسي، وهو مبلغ صعب جدًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها النادي بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن عقد ميسي ينتهي في برشلونة خلال صيف 2021, مما سوف يتيح له الفرصه في يناير المقبل من أجل التفاوض والرحيل بشكل مجاني عن الكامب نو.

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