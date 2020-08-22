أمينة تكشف عن سر حماسها لأغنية "3أيام"

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
تعيش المطربة أمينة، حالة من النشاط الفني المكثف الفترة الحالية وذلك من خلال طرحها لأكثر من فيديو كليب علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وفي مقدمتهم كليب يحمل إسم مخاصمني" ٣ أيام".


وأكدت أمينة، بأنها رحبت بفكره هذه الحالة من الكلمات والإحساس والشوق الملهف لتلمس قلوب الرجال إتجاه المرأة.


تدور أحداث مخاصمني " ٣ أيام" حول الإهتمام والإلحاح الزائد من المرأة لما تحمله من مشاعر وأحاسيس رومانسيه مرهفة للإطمئنان علي فارس أحلامها ولكنه يقابل برد فعل من الطرف الآخر بتركها لعده تساؤلات محيره إلي أن تنتهي بتعبير الإشتياق لديها في إطار رومانسي وغيرها .

يذكر أن كليب مخاصمني " ٣ أيام" من كلمات حاتم الشيخ وألحان حسين زكريا وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج تامر سليم.


من ناحية أخري عرض مؤخراً للمطربة أمينة علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب أوبريت يحمل إسم " لا يا بيروت" بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والفن في الوطن العربي.


أعربت أمينه عن تحمسها واهتمامها لهذه الفكرة وأخذ القرار بالفور دون تفكير وتردد لما حرك مشاعرها إتجاه الشعب اللبناني الشقيق بالصمود إمام هذا الإرهاب الغاشم.


تدور أحداث " لا يا بيروت" حول المساندة والدعم لدي الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات والإستمرار علي تخطي مختلف جميع العراقيل والصعوبات التي تعرض لها مؤخراً الشعب اللبناني في الحادث الإرهابي الأليم الذي حدث بمدينة "بيروت" مما نتج عنه الكثير من الضحايا والإصابات وذلك في إطار تحفيزي وتشجيعي وغيرها.


جدير بالذكر بأن أوبريت " لا يا بيروت" يتضمن نخبه من نجوم الغناء والفن في الوطن العربي وعلي رأسهم المطربة أمينة ، أيمن زبيب ، همام إبراهيم ، زين عوض ، مراد ملحم ، ندي مراد ، مهند خلف وهي من كلمات عماد الأسعد وألحان سليم سلامة وتوزيع حمزة الغازي.

أخبار تهمك

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

04:30 م

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

04:31 م

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

10:33 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية