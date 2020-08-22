أمينة تكشف عن سر حماسها لأغنية "3أيام"

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تعيش المطربة أمينة، حالة من النشاط الفني المكثف الفترة الحالية وذلك من خلال طرحها لأكثر من فيديو كليب علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وفي مقدمتهم كليب يحمل إسم مخاصمني" ٣ أيام".





وأكدت أمينة، بأنها رحبت بفكره هذه الحالة من الكلمات والإحساس والشوق الملهف لتلمس قلوب الرجال إتجاه المرأة.





تدور أحداث مخاصمني " ٣ أيام" حول الإهتمام والإلحاح الزائد من المرأة لما تحمله من مشاعر وأحاسيس رومانسيه مرهفة للإطمئنان علي فارس أحلامها ولكنه يقابل برد فعل من الطرف الآخر بتركها لعده تساؤلات محيره إلي أن تنتهي بتعبير الإشتياق لديها في إطار رومانسي وغيرها .



يذكر أن كليب مخاصمني " ٣ أيام" من كلمات حاتم الشيخ وألحان حسين زكريا وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج تامر سليم.





من ناحية أخري عرض مؤخراً للمطربة أمينة علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب أوبريت يحمل إسم " لا يا بيروت" بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والفن في الوطن العربي.





أعربت أمينه عن تحمسها واهتمامها لهذه الفكرة وأخذ القرار بالفور دون تفكير وتردد لما حرك مشاعرها إتجاه الشعب اللبناني الشقيق بالصمود إمام هذا الإرهاب الغاشم.





تدور أحداث " لا يا بيروت" حول المساندة والدعم لدي الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات والإستمرار علي تخطي مختلف جميع العراقيل والصعوبات التي تعرض لها مؤخراً الشعب اللبناني في الحادث الإرهابي الأليم الذي حدث بمدينة "بيروت" مما نتج عنه الكثير من الضحايا والإصابات وذلك في إطار تحفيزي وتشجيعي وغيرها.





جدير بالذكر بأن أوبريت " لا يا بيروت" يتضمن نخبه من نجوم الغناء والفن في الوطن العربي وعلي رأسهم المطربة أمينة ، أيمن زبيب ، همام إبراهيم ، زين عوض ، مراد ملحم ، ندي مراد ، مهند خلف وهي من كلمات عماد الأسعد وألحان سليم سلامة وتوزيع حمزة الغازي.