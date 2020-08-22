نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع نجم الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ودخل محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، ضمن اهتمامات فايلر، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

 

ويأتي تفكير المدرب السويسري في التعاقد مع اللاعب، بعد توصية من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتعويض رحيل رمضان صبحي، بنهاية الموسم.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.


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