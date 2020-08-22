استقبل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 علي نايل سات – تردد قناة ON Sport الناقلة مباراك الزمالك ضد الاهلي اليوم

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:49 م
ON Sport
ON Sport
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استقبل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 علي نايل سات – تردد قناة ON Sport الناقلة مباراك الزمالك ضد الاهلي اليوم

الان تردد قناة اون سبورت On Sport الجديد على نايل سات اون سبورت هي قناة رياضية مصرية متميزة تعرض العديد من البطولات المصرية بالإضافة إلى البطولات العربية والدولية كما أنها تبث البث من القنوات الرياضية الأكثر شهرة والأكثر أهمية، مثل قناة تشيلسي. 

واشترى ON Sport حقوق نقل المباريات المحلية والخارجية من كأس السوبر الإسبانية في عام 2017 بين ريال مدريد وبرشلونة بعد احتكار استمر ل سنوات من القنوات الرياضية بي ان سبورت بثت على الرياضة البطولة العربية في عام 2017، الدور نصف النهائي والنهائي لكأس البرتغال، وقناة ON Sport تبث الدوري المصري، 

اون سبورت هي واحدة من ألمع القنوات الرياضية المصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا بين القنوات الرياضية الأخرى منذ البداية من بثها على القمر الصناعي نايل سات، وهي أيضا واحدة من القنوات التابعة لشبكة القنوات، والتي تضم أربع قنوات.

اون سبورت هي قناة رياضية مصرية حققت قفزة كبيرة في عالم القنوات الرياضية، وهي تبث بطولات رياضية ومباريات مهمة مثل الأهلي والزمالك وغيرها على مدار العام.

تردد قناة أون سبورت 2020

القمرالترددFEC/SRالجودة
نايل سات10853 (H)27500 – 5/6SD-HD

استقبل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 علي نايل سات – تردد قناة ON Sport الناقلة مباراك الزمالك ضد الاهلي اليوم

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