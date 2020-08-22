كنائس سوهاج للكاثوليك تحتفل بعيد انتقال السيدة العذراء

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
احتفلت كنائس إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بعيد انتقال (نياحة) السيدة العذراء مريم أم المسيح؛ بالنفس والجسد إلى السماء، وفيما يلي عرض صلوات القداسات لبعض الكنائس:

كنيسة العذراء سيدة الانتقال بجرجا:

احتفلت الكنيسة بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، الأب يوحنا زكريا راعي الكنيسة.

شارك في الصلاة، خورس شمامسة الكنيسة، والأخوات الراهبات وشعب الرعية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بساحل طهطا:

احتفلت الكنيسة بعيد انتقال السيدة العذراء، حيث ترأس الأب بولس سناده راعي الكنيسة، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي.

شارك في الصلاة، شمامسة الكنيسة وشعب الرعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.

كنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخذندارية:

احتفلت الرعية بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، الأب إبرام نوح راعي الكنيسة، بمشاركة الشماس الإكليريكي يعقوب.

شارك في الصلاة أيضًا، خورس شمامسة الكنيسة وشعب الرعية، وسط إجراءات احترازية.

وفي سياق آخر، احتفل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، مساء الخميس، بأبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.

وبدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته بمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفى بهم.

وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية مع صاحب النيافة.

يذكر أن الأنبا باخوم، قد كشف عن تفاصيل خطة عودة الفتح مع إعلان رئيس الوزراء عودة صلوات الجمعة بالمساجد بدءا من ٢٨ أغسطس الجاري.

وقال الأنبا باخوم، فى تصريحات صحفية إن الكنيسة ستعود للفتح تدريجيا من خلال ترك الحرية لكل إيبارشية لتحديد ظروف الفتح بشكل تدريجي حسب الأوضاع الصحية بكل محافظة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية المشددة.

يشار إلى أن الأنبا باخوم قد اجتمع مع أمناء الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون

شارك في الاجتماع، الأب الدكتور القمص أغسطينوس موريس راعي الكنيسة، وبحضور أمناء وخدام كافة الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

وبدأ الاجتماع بسماع لخبرات بعض الخدام وتجاربهم ومواقفهم الحياتية خلال الفترة الماضية في كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي رؤيتهم المستقبلية للخدمة.

وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة لخدام الأنشطة، تحدث فيها عن صعوبة عودتنا إلي حياتنا كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخري، وهي روح المسيح القائم، موكدًا أن ملامسة الواقع هو النضوج

وأضاف نيافته: أن ما فعله يسوع قبل القيامة يماثل ما فعله بعد القيامة، ولكن بروح جديدة، وهي روح القيامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المسيح القديسة مريم العذراء الفجر الأنشطة الرعوية اقباط وكنائس

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 17 ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس للكاثوليك بسوهاج

بإجراءات احترازية.. كاتدرائية القديس أنطونيوس بالفجالة تحتفل بعيد العذراء (صور)

الآباء الفرنسيسكان بالظاهر يحتفلو بعيد انتقال السيدة العذراء

تفاصيل فعاليات اجتماع لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية للكاثوليك

الأنبا باخوم يترأس قداس السيامة الإنجيلية للراهب بطرس الكرملي

مُطران أبو قرقاص يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بعزبة حنا أيوب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

04:30 م

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

04:31 م

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

10:33 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية