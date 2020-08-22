كنائس سوهاج للكاثوليك تحتفل بعيد انتقال السيدة العذراء

احتفلت كنائس إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بعيد انتقال (نياحة) السيدة العذراء مريم أم المسيح؛ بالنفس والجسد إلى السماء، وفيما يلي عرض صلوات القداسات لبعض الكنائس:





كنيسة العذراء سيدة الانتقال بجرجا:





احتفلت الكنيسة بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، الأب يوحنا زكريا راعي الكنيسة.





شارك في الصلاة، خورس شمامسة الكنيسة، والأخوات الراهبات وشعب الرعية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.





كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بساحل طهطا:





احتفلت الكنيسة بعيد انتقال السيدة العذراء، حيث ترأس الأب بولس سناده راعي الكنيسة، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي.





شارك في الصلاة، شمامسة الكنيسة وشعب الرعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.





كنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخذندارية:





احتفلت الرعية بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، الأب إبرام نوح راعي الكنيسة، بمشاركة الشماس الإكليريكي يعقوب.





شارك في الصلاة أيضًا، خورس شمامسة الكنيسة وشعب الرعية، وسط إجراءات احترازية.





وفي سياق آخر، احتفل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، مساء الخميس، بأبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.





وبدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته بمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفى بهم.





وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية مع صاحب النيافة.





يذكر أن الأنبا باخوم، قد كشف عن تفاصيل خطة عودة الفتح مع إعلان رئيس الوزراء عودة صلوات الجمعة بالمساجد بدءا من ٢٨ أغسطس الجاري.





وقال الأنبا باخوم، فى تصريحات صحفية إن الكنيسة ستعود للفتح تدريجيا من خلال ترك الحرية لكل إيبارشية لتحديد ظروف الفتح بشكل تدريجي حسب الأوضاع الصحية بكل محافظة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية المشددة.





يشار إلى أن الأنبا باخوم قد اجتمع مع أمناء الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون





شارك في الاجتماع، الأب الدكتور القمص أغسطينوس موريس راعي الكنيسة، وبحضور أمناء وخدام كافة الأنشطة الرعوية بالكنيسة.





وبدأ الاجتماع بسماع لخبرات بعض الخدام وتجاربهم ومواقفهم الحياتية خلال الفترة الماضية في كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي رؤيتهم المستقبلية للخدمة.





وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة لخدام الأنشطة، تحدث فيها عن صعوبة عودتنا إلي حياتنا كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخري، وهي روح المسيح القائم، موكدًا أن ملامسة الواقع هو النضوج



