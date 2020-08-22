الغرف التجارية: 40% انخفاض في طلبات شراء الدواجن.. وعلى الحكومة التدخل لإنقاذ أصحاب المزارع

اشتكى رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية من التراجع المستمر في أسعار الدواجن بالسوق المصري، ما قد يقود عدد كبير من أصحاب المزارع لإعلان إفلاسها، إذا لم تسارع الحكومة عن توفير الدعم المطلوب لهم مع هبوط الأسعار إلى مستويات دون سعر التكلفة.





وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة لـ" الفجر"،" إن حجم الطلب على الدواجن تراجع بنسبة 40%، مما اضطر اصحاب المزارع لتحمل خسائر ضخمة، من خلال بيع كارتونة البيض بقيمة 23 جنيه رغم أن سعر تكلفتها 29 جنيه، وبيع كيلو الدجاج بقيمة 17.5 جنيه وهي تكلفتها تقف عليهم على الأقل بنحو 21 جنيه. "

وتابع،" بالطبع هذا الأنخفاض الحاد في الأسعار أقل من سعر التكلفة يعود إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين على السلع الغذائية من ضمنهم الدجاج بسب الظروف الاقتصادية الحالية، واستمرار تراجع الطلب على الدواجن من الفنادق والقري السياحية منذ أزمة كورونا أدي إلى تراكم كميات كبيرة منها لدى المزارعين الذين لم يستطيعوا بيعها لذلك قررو خفض الأسعار للتخلص من تلك الكميات."









وطالب" عبد العزيز"، بضرورة سرعة التدخل الحكومي لإنقاذ أصحاب المزراع من تلك الخسائر خاصة قبل دخول فصل الشتاء الذي يرفع من تكاليف تربية الدجاج، بتوفير الدعم اللازم لهم من خلال خفض أسعار فواتير الغاز والكهرباء، مشيرا إلى أنه في الة عدم سرعة الحكومة بدعم أصحاب المزارع سيعلنوا انسحابهم خارج السوق وهو ما سيفقد العديد من الشباب العاملون بتلك المزارع وظائفهم، وسيضيع على الاقتصاد استثمارات قوية تأتى لهم من تلك المزارع.



