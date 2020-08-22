بالشنب.. إدورد في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان إدورد فؤاد، جمهوره بمجموعة صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر إدورد بالصور بلوك مختلف ومثير ذو شارب وذقن ، وجاء بالصورة برفقة غزلان ، وعلق إدورد علي الصور وكتب : الراحة النفسية.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال إدورد مسلسل "البرنس"والذي حقق خلاله نجاحاً كبيراً ، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.


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الراحة النفسية 😍😍

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