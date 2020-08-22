مدرب وفاق سطيف: هدفنا الفوز بـ4 بطولات في الموسم المقبل

أكد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق وفاق سطيف المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، أن الفريق سينافس على كل الألقاب المتاحة في الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يملك كل الإمكانيات لتجسيد هذه الطموحات.

وقال الكوكي، في تسجيل صوتي نشره وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"وفاق سطيف ولد كبيرا وسيظل كبيرا، طموحاتنا في الموسم المقبل لن تختلف عن المواسم السابقة وهي التنافس على كل الألقاب المتاحة والتتويج بأكبر عدد منها".

وأضاف "الموسم المقبل، نستهدف التتويج بالرباعية، لأننا سنشارك في كأس الكونفيدرالية وسننافس على الدوري الجزائري ولقب مسابقة الكأس لعام 2020 وأيضا لقب نسخة 2019 في حال تقرر استمرارها. بصراحة، أعتقد أن وفاق سطيف لديه الرجال والإمكانيات لتحقيق هذه الأهداف".

وأشار الكوكي إلى أنه على تواصل دائم بإدارة وفاق سطيف وأن علاقته بها ممتازة ويسودها الاحترام المتبادل.

وأضاف "وجدت راحتي في وفاق سطيف وفي مدينة سطيف، شخصيا أريد استكمال المشروع الذي بدأته، وحتى الإدارة لديها نفس الرغبة. مفاوضات تجديد العقد تسير في الاتجاه الإيجابي".

وكشف الكوكي أنه طلب من الإدارة التعاقد مع عبد النور بلحوسيني نجم اتحاد بلعباس وعبد الرحمن بورديم لاعب مولودية الجزائر ومسالة مرباح، الذي انتقل للعب في الدوري التونسي.

وأضاف الكوكي أن وفاق سطيف لديه عناصر موهوبة بإمكانها تعويض رحيل إسحاق بوصوف وسعدي رضواني وزكرياء دراوي.