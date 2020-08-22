وكيل تعليم الفيوم: تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني الرئيسي بالفيوم، بحضور أعضاء المركز، والأستاذ حسن محمد حسن، مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة.

وتابع وكيل تعليم بالفيوم، تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بمركزالتوزيع في مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"، مؤكدا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة، لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة إلى اللجان الامتحانية، ذهابا والعودة بأوراق إجابات الطلاب خلال أيام الامتحانات وفقا للجدول الوزاري المعلن.

كما تقدم "عبدالله" بالشكر إلى فريق العمل بالمركز، وكذلك رجال الأمن، للجهد المتميز المبذول فى العمل، وانضباط وانتظام العمل بمركز توزيع الأسئلة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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