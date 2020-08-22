خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

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السبت 22/أغسطس/2020 - 04:31 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أميرة فطيم
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حسم مسؤولي النادي الأهلي صفقة ضم اللاعب الشاب يوسف حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لتعزيز الخط الأمامى في الموسم الجديد.

وحصلت إدارة القلعة الحمراء على توقيع اللاعب، لمدة 3 مواسم مقبلة، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الموسم القادم، لذلك يحق له التوقيع لأي نادِ في فترة انتقالات شهر يناير المقبلة.

وينتظر الأهلي موافقة مسؤولي المقاولون العرب على رحيل يوسف حسن، وانهاء التعاقد معه، لينضم رسميًا إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد حسن واحدًا من أبرز العناصر التي لمعت مؤخرًا، بعد تألقه اللافت مع فريق المقاولون العرب بسبب امكانياته الفنية العالية، إلى جانب قدرته على هز شباك الخصوم، وهو ما جعل عماد النحاس المدير الفني لفريق ذئاب الجبل يقوم بتصعيده للفريق الأول الموسم الجاري.

وكان يوسف حسن قد كشف عن نصيحة عماد النحاس له، بالاحتراف الخارجي عبر بوابة المقاولون العرب، متمنيا تكرار تجربة محمد صلاح نجم قلعة ذئاب الجبل المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ويعتبر النادي الأهلي هو أحدث المنضمين للصراع على المهاجم الشاب صاحب الـ18 عامًا، حيث ارتبط أسمه مؤخرًا بناديا بيراميدز والزمالك.

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