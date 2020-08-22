زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

وجه زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، صدمة لجماهير الملكي، بعدما أبدى عزمه على الرحيل خلال الفترة المقبلة.





وكشف زيدان عن موافقته على تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة، بعدما قاد ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم المنقضي.





وتوج ريال مدريد بالدوري الإسباني الممتاز للموسم المنصرم 2019-2020، بعدما جمع 87 نقطة، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



