زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
وجه زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، صدمة لجماهير الملكي، بعدما أبدى عزمه على الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وكشف زيدان عن موافقته على تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة، بعدما قاد ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم المنقضي.

وتوج ريال مدريد بالدوري الإسباني الممتاز للموسم المنصرم 2019-2020، بعدما جمع 87 نقطة، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان ريال مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، على يد مانشستر سيتي، برباعية مقابل هدفين، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، ضمن منافسات دور الـ16.

أخبار تهمك

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ 43 دقيقة

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 7 ساعات

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

04:30 م

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

04:31 م

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

10:33 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية