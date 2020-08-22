عابد الفهد يبدأ تصوير نبض الانتاج العربي الأضخم لهذا العام قريبا
السبت 22/أغسطس/2020 - 04:13 م
أحمد رمضان متولي
Advertisements
وقع النجم السوري الكبير عابد الفهد والكاتبة نادية الاحمر والمخرج محمد لطفي مسلسل نبض الذي سيكون من أضخم الانتاجات العربية لهذا العام إن لم يكن أكبرها.
المسلسل تنتجه شركتي I see media - اياد الخزوز- و جولدن لاين - نايف وديالا الاحمر- بعد لقاؤهم في رمضان والمسلسلات الناجحة هوس والساحر.
من المتوقع بداية التصوير قريبا بإمارة ابو ظبي بالإمارات العربية المتحدة وجاري حاليا استكمال باقي فريق العمل.