عابد الفهد يبدأ تصوير نبض الانتاج العربي الأضخم لهذا العام قريبا

وقع النجم السوري الكبير عابد الفهد والكاتبة نادية الاحمر والمخرج محمد لطفي مسلسل نبض الذي سيكون من أضخم الانتاجات العربية لهذا العام إن لم يكن أكبرها.









المسلسل تنتجه شركتي I see media - اياد الخزوز- و جولدن لاين - نايف وديالا الاحمر- بعد لقاؤهم في رمضان والمسلسلات الناجحة هوس والساحر.









من المتوقع بداية التصوير قريبا بإمارة ابو ظبي بالإمارات العربية المتحدة وجاري حاليا استكمال باقي فريق العمل.











