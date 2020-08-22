عابد الفهد يبدأ تصوير نبض الانتاج العربي الأضخم لهذا العام قريبا

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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وقع النجم السوري الكبير عابد الفهد والكاتبة نادية الاحمر والمخرج محمد لطفي مسلسل نبض الذي سيكون من أضخم الانتاجات العربية لهذا العام إن لم يكن أكبرها.


المسلسل تنتجه شركتي I see media - اياد الخزوز- و جولدن لاين - نايف وديالا الاحمر- بعد لقاؤهم في رمضان والمسلسلات الناجحة هوس والساحر.


من المتوقع بداية التصوير قريبا بإمارة ابو ظبي بالإمارات العربية المتحدة وجاري حاليا استكمال باقي فريق العمل.



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