تراجع إنتاج تركيا من السيارات بنسبة 27%
السبت 22/أغسطس/2020 - 03:56 م
Advertisements
أعلن اتحاد مصنعي السيارات التركي اليوم أن إنتاج تركيا من السيارات تراجع خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي بنسبة 27 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي، ليصل إلى 636 ألفا و757 سيارة، مدفوعا بتراجع الصادرات.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن بيان الاتحاد أن المبيعات في الخارج تراجعت بنسبة 36 في المائة خلال هذه الفترة.
وانخفض إنتاج السيارات بنسبة 22 في المائة في يوليو الماضي، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 33 في المائة.