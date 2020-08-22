تراجع إنتاج تركيا من السيارات بنسبة 27%

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
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أعلن اتحاد مصنعي السيارات التركي اليوم أن إنتاج تركيا من السيارات تراجع خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي بنسبة 27 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي، ليصل إلى 636 ألفا و757 سيارة، مدفوعا بتراجع الصادرات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن بيان الاتحاد أن المبيعات في الخارج تراجعت بنسبة 36 في المائة خلال هذه الفترة.

وانخفض إنتاج السيارات بنسبة 22 في المائة في يوليو الماضي، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 33 في المائة.

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