جامعة بنها : عميد التربية السابق تم عزله منذ عام.. والمحكمة أيدت القرار

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قال مصدر مسؤول بجامعة بنها، بأن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قرر مجازاة الدكتور "إ.م.م.ف" عميد كلية التربية السابق بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش منذ أكثر من عام بناء على ما ورد  خلال التحقيقات بالجامعة بالواقعة التى ترجع إلى يناير عام 2018.

وأشار المصدر إلى أن المشكو في حقه قام بالطعن على قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمحكمة الإدارية العليا عقب قرار مجلس التأديب بالجامعة ولكن المحكمة رفضت عودته إلى عمله مرة أخرى وأيدت المحكمة في حكمها  قرار مجلس التأديب بالعزل من الوظيفة والاحتفاظ بالمعاش.

وأكد المصدر حرص الجامعة على مواجهة أي تصرفات خارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية وتطبيق القانون على الجميع داخل الجامعة قائلا: "ليس لدينا ما نخشى منه أو نخفيه، ولا يوجد أحد فوق المسائلة".

وأشاد المصدر، بالجهود التي تبذلها القيادات الجامعية والعاملين في مختلف مواقعهم للارتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على سمعة الجامعة داخليًا وخارجيًا.

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