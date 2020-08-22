ارتفاع عدد المستثمرات الإناث في سوق الأسهم السعودية بنسبة 36%

سجل عدد المستثمرات الإناث في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثاني 2020، قفزة 36 في المائة على أساس سنوي، ليصل عددهن إلى 1.37 مليون، مقارنة بمليون مستثمرة بنهاية الربع الثاني 2019، مشكلات 24.8 في المائة من عدد المستثمرين الأفراد.









ويبلغ عدد المستثمرين الأفراد نحو 5.52 مليون مستثمر فرد، مقارنة بـ 4.72 مليون مستثمر بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع 16.9 في المائة بما يعادل 795.8 ألف مستثمر.









من جهة أخرى، تراجع عدد المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد بنحو 0.2 في المائة (22.48 ألف محفظة) على أساس سنوي، و8.7 في المائة (867.77 ألف محفظة) خلال ثلاثة أشهر.









ووصل عدد المحافظ الاستثمارية بنهاية الربع الثاني 2020 نحو 9.09 مليون محفظة، مقارنة بـ 9.11 مليون محفظة بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2019، ونحو 9.96 مليون محفظة بنهاية الربع الأول 2020.









وبلغت قيمة ما يملكه المستثمرون الأفراد من أسهم في سوق الأسهم السعودية نحو 512.89 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2020 بتراجع 3.8 في المائة بما يعادل 20.41 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2019، وبارتفاع 9.3 في المائة بما يعادل 43.56 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول 2020.









ويشمل المستثمرون الأفراد كبار المستثمرين الأفراد والمستثمرين الأفراد والمستثمرين الأفراد المتخصصين ومحافظ الأفراد المدارة والمستثمرين الأفراد الخليجيين والمستثمرين المقيمين.









وتشكل القيمة السوقية للأفراد نحو 6.2 في المائة من القيمة السوقية للسوق كاملا بنهاية الربع الثاني 2020، مقارنة بـ 6.2 في المائة بنهاية الربع السابق، ومقارنة بـ 25.6 في المائة بنهاية الربع الثاني 2019.



