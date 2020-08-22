Lagoonie تضم روبي لنجوم فيلم بره المنهج

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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كشفت شركة Lagoonie عن انضمام النجمة روبي لفريق عمل بره المنهج بجوار النجم ماجد الكدواني، ومن المخطط بدء التصوير قريباً بالفيلم الذي يشارك في تأليفه خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة.



شاهيناز العقاد، رئيسة مجلس إدارة Lagoonie، عبرت عن حماسها لبدء العمل بالفيلم قائلة "هناك أسباب عديدة للحماس، أولها هو عودة الحياة للنشاط السينمائي بعد فترة ارتباك بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، وهناك أسباب أخرى تتعلق بموضوع الفيلم المعتمد على نقد اجتماعي مرح نحتاجه حالياً في السينما، إضافة لفريق العمل ونجوم الفيلم الذين انضمت لهم روبي، فمجرد ذكر اسمها هو مصدر سعادة شخصية لي".


Lagoonie Film Production هي شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017 وتسعى من خلالها لتطوير صناعة السينما والتلفزيون في مصر والعالم العربي من خلال إنتاج أفلام ومسلسلات عالمية ذات أفكار مختلفة عن السائد، تضع من خلالها الصناعة العربية على الخريطة الدولية.


أحدث أنشطة الشركة هو فيلم رأس السنة الذي تعاونت في إنتاجه مع فيلم كلينك، وكانت Lagoonie قد شاركت أيضاً في إنتاج الفيلم القصير شوكة وسكينة الذي نافس في مهرجان الجونة السينمائي، وفي التلفزيون شاركت في إنتاج مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن للمؤلفة نور عبد المجيد، كما سبق للشركة تقديم جائزة مالية قدرها 5 آلاف يورو لمشروع فيلم بعلم الوصول للمخرج هشام صقر ضمن ورشة فاينال كات فينيسيا ضمن مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وقدمت الشركة في منطلق الجونة السينمائي جائزة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لمشروع فيلم رأس مقطوعة للمخرج لطفي عاشور.
Lagoonie تضم روبي لنجوم فيلم بره المنهج
Lagoonie تضم روبي لنجوم فيلم بره المنهج
Lagoonie تضم روبي لنجوم فيلم بره المنهج
Lagoonie تضم روبي لنجوم فيلم بره المنهج
Lagoonie تضم روبي لنجوم فيلم بره المنهج
Lagoonie تضم روبي لنجوم فيلم بره المنهج

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