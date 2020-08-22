ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك اليوم السبت 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وستلعب مباراة فريق الأهلي وفريق الزمالك اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.


1-الأهلي 56 نقطة.

2-بيراميدز 39 نقطة.

3-الزمالك 39 نقطة.

4-المقاولون العرب 37 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6-انبي 29 نقطة.

7-سموحة 27 نقطة.

8-الانتاج الحربي 24 نقطة.

9- الإسماعيلي 23 نقطة.

10-حرس الحدود 22 نقطة.

11-اسوان 22 نقطة.

12-الجونة 21 نقطة.

13-المصري 20 نقطة.

14-مصر المقاصة 20 نقطة.

15-وادي دجلة 19 نقطة.

16- طلائع الجيش 18 نقطة.

17- طنطا 16 نقطة.

18- نادي مصر 13 نقطة.

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