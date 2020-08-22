5 سيارات مستعملة "هاتشباك" بأسعار لا تتخطى 60 ألف جنيه.. تعرف عليها

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:45 م
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
Advertisements
يبحث الكثير من زبائن سوق المستعمل عن سيارة منخفضة السعر تناسب إمكانياتهم المادية دون النظر إلى سنة الصنع أو الكماليات التي تميزها.

وتبقى دائمًا بعض الاختيارات التي تكون في متناول المشترين حتى ولو لم تحقق كل رغباتهم ومتطلباتهم التي أرادوا توافرها في سيارتهم المستقبلية.

ويرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات "هاتشباك" متاحة للبيع في الأسواق الإلكترونية تأتي بمتوسط سعري لا يتجاوز 40 ألف جنيه، وهما كالتالي:-

سكودا فيليشا
تتوفر سكودا فيليشا هاتشباك التشيكية موديل 1994 في أسواق المستعمل بمتوسط أسعار تبلغ نحو 33.000 جنيه.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

فورد فييستا
تأتي السيارة فورد فييستا حتى طراز 2000 في سوق المستعمل بمتوسط أسعار 40 ألف جنيه، وتتميز فييستا بعدد كبير من الكماليات مقابل السعر ولعل أبرزها سنتر لوك باور ستيرنج، زجاج كهربائي، تكييف، وأبرز ما يعيب السيارة هو صعوبة إعادة البيع، وعدم انتشار قطع غيارها.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

ستروين AX
السيارة الفرنسية الهاتشباك تأتي فى سوق المستعمل بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه تقريباً، وتصل إلي 60 ألف جنيه.

وتوجد بعض السيارات من AX مزودة بتكييف هواء، ويعب السيارة ندرة قطع الغيار.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

دايو ماتيز
تقدم السيارة الهاتشباك الصغيرة دايو ماتيز من شركة دايو الكورية، ومتاحة في سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 45 ألف جنيه.

وتتميز السيارة بتوفيرها في استهلاك الوقود حيث تستهلك السيارة 10 لترات لكل 160 كيلومترا، ولكن يعيبها صغر حجمها وضعف محركها الذي يصل إلى 850 سي سي.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

سوزوكي ماروتي 
تتوفر سوزوكي ماروتي موديلات من 2004 حتى موديل 2010 بمتوسط سعري يتراوح بين 33.000 وحتى 40.000 جنيه.

تعتبر السيارة مناسبة للعمل داخل المدن، ذلك لأنها مزودة بمحرك صغير سعة 800 سي سي، بالإضافة إلى أن المساحة الداخلية صغيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عربيه عربية سياره سيارة سيارات مستعملة هاتشباك سيارات السيارات المستعملة السيارات اخبار السيارات

أخبار تهمك

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أقل من 80 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 10 سيارات "أوتوماتيك" في سوق المستعمل

تعرف على أبرز 5 سيارات "كسر زيرو" في سوق المستعمل

أفضل 5 سيارات في مصر بنفس سعر هواتف أيفون الجديدة.. تعرف عليهم

في سوق المستعمل.. أبرز 5 سيارات يمكن شراؤها بـ40 ألف جنيه

تعرف على أبرز 5 سيارت في سوق المستعمل

بنفس سعر "هوركان".. سيارات يمكن استئجارها بـ65 ألف جنيه في سوق المستعمل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

03:15 م

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

01:45 م

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

01:03 م

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

12:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية