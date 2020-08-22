بهذه الصورة .. أحمد حاتم يمازح متابعيه عبر "إنستجرام"

أحمد حاتم في فيلم جديد يحمل اسم "ريتسا"، ومن المقرر أن ينطلق تصويره مطلع سبتمبر المقبل،

بعد إنهاء التعاقدات مع باقي النجوم.





فيلم "ريتسا" من نوعية الأفلام الرومانسية ويعني الاسم "أنثى القنفد"، وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من مايان السيد، محمد الشرنوبي، أحمد حاتم، محمود حميدة، وهو من تأليف معتز فتيحة، ويجرى حاليًا اختيار باقى النجوم.







غازل الفنان أحمد حاتم جمهوره بصورةجديدة له علر حسابه الرسمي بإنستجرام، وظهر حاتم بالصورة داخل حمام السباحة بالعوامة، وداعب جمهوره كالعادة وكتب : ولاد البطة السودة هناك اهم.يُشارك الفنان