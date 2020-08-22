أسعار النفط اليوم السبت 22-8-2020

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
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استقرت أسعار النفط ، عند نفس أمس الجمعة، عند التسوية  44.35 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام  القياس العالمي برنت  منخفضا بمقدار 55 سنتا أو ما يوازي 1.2%، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42.34 دولار للبرميل  وذلك عند التسوية منخفضة بمقدار 86 سنتا أو ما يوازي  1.1%.
 
وفقدت أسعار النفط  أكثر من 1% أمس الجمعة، وذلك نتيجة  تصادم التعافي الاقتصادي العالمي بعقبات نتيجة تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وعلى خلفية مخاوف حيال زيادة المعروض من الخام وفقا لرويترز .
 
وأظهر تقرير داخلي لأوبك+ أن بعض أعضاء مجموعة الدول المنتجة للنفط سيحتاجون لخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها 2.31 مليون برميل يوميا لتعويض فائض في الإمدادات في الآونة الأخيرة.

 
وقال التقرير، إن الفائض المسجل في الفترة بين مايو ويوليو يجب أن يتم تعويضه في أغسطس وسبتمبر ولم يذكر التقرير الداخلي الذي اطلعت عليه رويترز الكيفية التي سيتم بها توزيع التخفيضات الإضافية على مدى أغسطس وسبتمبر.

 لكن إذا جرى تبني الرقم البالغ 2.31 مليون برميل يوميا وتوزيعه بالتساوي على مدى شهرين، فإن ذلك سيصل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+ إلى نحو 8.85 مليون برميل يوميا.

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