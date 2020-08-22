بالرغم من التسريب.. أغنية "أماكن السهر" تتصدر التطبيقات الغنائية





جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الهضبة عمرو دياب، أغنية"مالك غيران" هي من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان فلكلور شعبى مكساج وديجتال ماستر أسامة الهندي



الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامه الهندي، وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا" في الساحل الشمالي.