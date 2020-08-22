بالرغم من التسريب.. أغنية "أماكن السهر" تتصدر التطبيقات الغنائية
السبت 22/أغسطس/2020 - 03:32 م
نور طلعت
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اضطر الفنان عمرو دياب، إلى طرح أغنية أماكن السهر، رسميا عبر تطبيق"أنغامي" استعدادا لطرح الفيديو كليب خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب تسريب كليب الأغنيةعبر مواقع السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.
وبالرغم من التسريب إلا أن حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وتصدرت موقع"أنغامي" ومواقع السوشيال ميديا.
الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامه الهندي، وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا" في الساحل الشمالي.
جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الهضبة عمرو دياب، أغنية"مالك غيران" هي من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان فلكلور شعبى مكساج وديجتال ماستر أسامة الهندي
وبالرغم من التسريب إلا أن حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وتصدرت موقع"أنغامي" ومواقع السوشيال ميديا.
الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامه الهندي، وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا" في الساحل الشمالي.
جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الهضبة عمرو دياب، أغنية"مالك غيران" هي من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان فلكلور شعبى مكساج وديجتال ماستر أسامة الهندي