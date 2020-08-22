برفقة زوجها.. لقاء الخميسي تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

تحرص الفنانة لقاء الخميسي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت لقاء الخميسي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بالصورة برفقة زوجها أثناء استمتاعهم بإجازتهم الصيفية وعلقت علي الصورة قائله: وقت الصيف.يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.