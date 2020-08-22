ثنائي الأهلي يقود هجوم الجونة أمام نادي مصر

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:26 م
الجونة
الجونة
علي نبوي
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أعلن البرتغالي بييدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة نادي مصر بعد قليل في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الجونة ضم كلا من :-

حراسة المرمى : إسلام طارق

خط الدفاع : باسم علي - محمود الجزار - لؤي وائل - جوناثان نجويم

خط الوسط : أكرم توفيق - سيرجي أكا - إسلام محارب - أحمد حمدي

خط الهجوم : أحمد مجدي - أحمد ياسر ريان.


البدلاء :-

محمود الغرباوي - خالد صبحي - محمد محسن ليلة - محمد ناجي جدو - والتر بواليا - إسلام عبد النعيم - عموري - ألان كيامبادي - محمد نجيب.



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