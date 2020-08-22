تعليق مدرب إشبيلية بعد التتويج بكأس الدوري الأوروبي

أبدى مدرب إشبيلية، جولين لوبيتيغي، سعادته البالغة بقيادة الفريق للقب السادس للدوري الأوروبي، بالانتصار على إنتر ميلان في المباراة النهائية 3-2، رغم تأخره في البداية بهدف من ركلة جزاء لروميلو لوكاكو.









قال لوبيتيغي عقب المباراة التي أقيمت في كولن الألمانية: "عملنا بجد، واجهنا صعوبات عديدة، وتعرضنا لثلاث ركلات ترجيح في آخر 3 مباريات، لكن هذا الفريق لا يستسلم أبداً، وأنا سعيد للغاية".









وتابع: "حققنا الفوز على فريق كبير، نحن في 22 أغسطس ولم يعتقد أحد أننا سنكون هنا، لا ينبغي الكف عن محاولة أن تكون بطلاً، أعتقد استحقينا التتويج ونحن سعداء".









وأضاف "هذا ناد مدهش، على الجماهير أن تحتفل لكن بحذر، لأجلهم ولأجل سلامة الجميع".



