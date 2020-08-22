في ذكري ميلادها الـ 60 تعرف علي أهم محطات حنان سليمان

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هناك مقولة تقول أن "لكل إنسان نصيب من اسمه" وهذه المقولة تنطبق علي النجمة المبدعة حنان سليمان التي أخذت نصيباً من اسمها.



الحنان الكلمة التي يصفها كل من يعرفها وهو ما تشعر به عندما تستمع لصوتها، وتراه في أدائها لأي شخصية تقدمها، حديثنا عن الفنانة حنان سليمان الذي يحل عيد ميلادها اليوم.



وتحتفل اليوم الفنانة حنان سليمان ، بعيد ميلادها الستين حيث ولدت في الثاني والعشرين من أغسطس 1960 .



وفي السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" محطات عن النجمة المبدعة حنان سليمان.



* كانت بدايتها من خلال مسرحية "الجوكر" مع الفنان محمد صبحي، ثم اشتراكها مع وحش الشاشة فريد شوقي في فيلم "يارب ولد" عام 1984، ولاقت شهرة وانتشارا علي مستوى الاعمال الدرامية فلم تحظ بنفس القدر من الشهرة سينمائيا.



* ومن أهم أعمالها الدرامية "هبة رجل الغراب" و"ابن حلال" و"ابو ضحكة جنان" و"الادهم" و"لحظات حرجة" و"وعد البحر" و"تعالي نحلم ببكرة" و"الوتد" و"الضوء الشارد" و"المال والبنون" ورأفت الهجان (في الجزء الثاني والثالث) والمزلقان والناس في "كفر عسكر" والقضاء في الاسلام وحالة عشق ودلع بنات وعاد النهار.



* ومن أبرز أعمالها السينمائية "الطريق الي ايلات، وارض الاحلام، والهاربات، والجوع، وممنوع للطلبة، واثنان علي الطريق، والحب فوق هضبة الهرم.



*تألقت حنان سليمان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جمع سالم" ، وحققت خلاله نجاحاً جماهيريا ، والمسلسل تدور أحداثة في إطار اجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في بطولته الفنانة زينة وريم البارودي وسامح الصريطي وميدو عادل.



ومسلسل "حب عمري " وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجمعهم الحب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس فتقابلهم الكثير من المشاكل والتعثرات التي قد تهدد هذا الحب وقد تجعله مستحيلًا ، والمسلسل من بطولة هيثم شاكر وكلاً من سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.