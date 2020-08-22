ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والأهلي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك غدا السبت 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وستلعب مباراة فريق الأهلي وفريق الزمالك يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي .









وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:









1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.





2- محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف.





3- سيف الدين الجزيري لاعب الإسماعيلي، 8 أهداف.





4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 7 أهداف.





5- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف





6- حسين الشحات لاعب الأهلي، 5 أهداف.





7- أحمد ياسر ريان لاعب الجونة، 5 أهداف.





8- محمد سالم لاعب المقاولون، 5 أهداف.





9- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 5 أهداف.





10- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 5 أهداف.





11- محمود علاء مدافع الزمالك، 5 أهداف.





12- جونيور أجاي لاعب الأهلي، 5 أهداف.





13- محمد سمير لاعب المقاولون العرب، 5 أهداف.





14- فادي فريد لاعب أسوان، 5 أهداف.



