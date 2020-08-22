محافظ المنيا يتفقد عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - هناء البشيرى
Advertisements
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، بمدينة المنيا، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، والتي بدأت اليوم، بحضور محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وشملت جولة المحافظ لجان مدارس المنيا الحديثة الإعدادية بنات، والمنيا الرسمية للغات.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات او تكدس أمام اللجان، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

وكلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان ومحيطها، عقب كل امتحان، والبالغ عددها 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبا وطالبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المنيا الفجر الثانوية العامة

أخبار تهمك

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والأهلي

منذ ساعة

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

01:45 م

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

03:15 م

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

01:03 م

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

12:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية