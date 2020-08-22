وزير الرياضة يطمئن على الأوضاع في ملعب القاهرة قبل القمة

شهد ملعب القاهرة الدولي، صباح اليوم تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل الاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال مباراة القمة بالدوري المصري.





وأكد مسؤولو ملعب القاهرة لوزير الشباب والرياضة، على جاهزية الملعب التامة لاستقبال المباراة وسط الإجراءات الاحترازية المشددة وفقًا لبروتوكول الاتحاد المصري لكرة القدم، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.





وتضمن ترتيبات المباراة حضور 30 فردًا فقط لكلا الناديين، حيث تتواجد جماهير الأهلي يسار المقصورة وجماهير الزمالك على يمين المقصورة، مع عدم السماح بدخول أي سيارات باستثناء مجالس إدارات الناديين.





ويستضيف نادي الزمالك نظيره الأهلي، مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.











