محافظ شمال سيناء: القضاء على ما تبقى من الإرهابيين قريبا (فيديو)

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن ما يحدث بالمحافظة يأتي في سياق ما يحدث في جميع أنحاء مصر، ولكن ردود أفعال أحداث شمال سيناء أعلى من باقي المحافظات لتواجد عناصر تكفيرية بالظهير الصحراوي للمحافظة، معقبًا: "إن الوضع في سيناء مستقر وسيتم القضاء على ما تبقى من العناصر الإرهابية قريبًا".





وأضاف "شوشة"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن أجهزة الدولة بأكملها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي أهمية كبرى للتنمية في سيناء بشكل عام وشمال سيناء بشكل خاص، وهذا يتضح مما يتم افتتاحه من مشروعات قومية.





وتابع محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تولي اهتمام كبير لمحور التنمية الاجتماعية إلى جانب محور التنمية الزراعية والاقتصادية.





وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الأحد الماضي، لمتابعة جهود تنمية شمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.





وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ خطة التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، مشددًا على استمرار تلك الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات في سيناء، فضلًا عن العمل على الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين هناك، لاسيما في قطاع البنية الاساسية، وهو ما يسهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل لأهالي سيناء.





وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بسرعة تنفيذ مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتلبية كافة الاحتياجات اللازمة للمشروعات الزراعية والسكنية والتنموية بوجه عام التي سيتم اقامتها في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك نماذج معمارية سكنية جاهزة سيتم البدء في تنفيذها على الفور.



