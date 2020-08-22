800 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة فرانس برس، بأن فيروس كورونا المستجدّ تسبّب حتى صباح السبت بوفاة أكثر من 800 ألف شخص، وإصابة 23 مليونًا حول العالم.

 

وبحسب إحصائية جديدة لموقع (worldometers) العالمي، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند الدول الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس؛ حيث بلغت حصيلة المتوفين في الولايات المتحدة 179,200 حالة، فيما وصل إجمالي المصابين 5,796,727 إصابة.

 

وكانت دول غرب أوروبا، شهدت مستويات من الإصابات هي الأعلى منذ شهور، خصوصًا ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا؛ ما يثير المخاوف من موجة ثانية تجتاح العالم.

 

ووصل عدد الوفيات في ألمانيا إلى 9267، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا، فيما ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 232082 حالة مؤكدة بعد تسجيل 2034 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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