سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-8-2020

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 22-8-2020، حيث سجل سعر الريال السعودي  فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وجاءت أسعار الريال السعودى اليوم على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء  و4.27 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.22 جنيه للشراء ، 4.27 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16  جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.


وسجل سعر الريال السعودى فى بنك كريدي إجريكول 4.16 جنيه للشراء. 4.28 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.15  جنيه للشراء.4.31 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الأهلي اليوناني 4.15 جنيه للشراء 4.21 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15  جنيه للشراء.4.27  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.14 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع، بينما  سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.12 جنيه للشراء ، و4.27 جنيه للبيع.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الريال اليوم الريال السعودى اسعار الريال اليوم في مصر اسعار الريال الان

أخبار تهمك

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

منذ حوالي 5 ساعات

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

منذ أقل من ساعة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

أخر تحديث.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 5/19/ 2019

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-5-2020

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 5-8-2020 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 6-8-2020 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8-8-2020

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 9-8-2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

03:15 م

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

01:45 م

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

01:03 م

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

12:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية