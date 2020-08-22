الذهب يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي بعد بيانات دعم الدولار

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
Advertisements

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مسجلا ثاني هبوط أسبوعي على التوالي، بسبب بيانات اقتصادية إيجابية دعمت الدولار، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر.

وارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 18 شهراً، لكن مكاسب الدولار والأسهم الأميركية ضغطت على المعدن الأصفر ليهبط خلال التعاملات قبل أن يتحول للصعود عند التسوية.

وفي المعاملات الفورية، خسر الذهب 0.2% إلى 1939.4 دولارٍ للأونصة ، بعد أن كان متراجعا في وقت سابق من الجلسة بنسبة 1% إلى 1910.99 دولارٍ.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1934.6 دولار.

وعلى مدار الأسبوع ، انخفض الذهب بنسبة 0.1%، وتراجعت الأسعار بحدة من ما يزيد عن 2000 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبالنسبة لباقي المعادن النفيسية، فقد سجلت الفضة أداء أسبوعيا إيجابيا بارتفاع نسبته 2.46%، كما صعد البلاديوم بنحو 2%، في حين هبط البلاتين بنحو 3% وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ شهر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعار الذهب الذهب العالمي اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب العالمي أسعار ذهب

أخبار تهمك

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والأهلي

منذ أقل من ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الذهب يتراجع لأدنى مستوياته فى نحو 17 شهرا

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياتها في أسبوع

عاجل.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

الذهب يرتفع تزامنًا مع تراجع الدولار عالميًا

انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية ديسمبر

عاجل.. هبوط أسعار الذهب بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

03:15 م

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

01:45 م

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

01:03 م

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

12:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية