تراجع زيادات الأجور السنوية في بريطانيا لأدنى مستوى في 10 سنوات

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهر مسح أن أرباب العمل في القطاع الخاص البريطاني خفضوا الزيادات السنوية للأجور للموظفين ليقدموا أقل زيادة في عشر سنوات بسبب تأثيرات أزمة فيروس كورونا.

و بحسب شركة إكسبرت إتش.آر مزودة بيانات الموارد البشرية، فإن كشوفات الأجور في بريطانيا في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو أظهرت متوسط زيادة سنوية بواقع 0.5% انخفاضا من 2.2% في القراءات الثلاث السابقة.

وبالنظر إلى عام 2020 منذ بدايته وبما يشمل القطاع العام فإن متوسط تسوية الأجر الأساسي بلغ 2.2 بالمئة انخفاضا من 2.5 بالمئة على مدى اثني عشر شهرا حتى ديسمبر 2019.

ويرى محللون في شركة إكسبرت إتش.آرأن انخفاض قيمة زيادات الأجور لا يشكل مفاجأة، إذ أن عدد عمليات تجميد الأجور من جانب المؤسسات بدأ في الزيادة وتوقع المحللون أن تتمخض عمليات مراجعة الأجور المعلقة حاليا في نهاية المطاف عن تجميد أجور العاملين ما يجعل 2020 أسوأ سنة لزيادات الأجور منذ 2009.

وجرى فقد نحو 750 ألف وظيفة منذ بداية جائحة فيروس كورونا ويتوقع البنك المركزي أن يزيد معدل البطالة إلى مثليه تقريبا عند 7.5 بالمئة بحلول نهاية العام.

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